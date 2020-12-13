المغرب تسجل 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2012 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل عدد إجمالي المصابين فيها إلى 399609. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 35 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 6624 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 356023 حالةً.