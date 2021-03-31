المغرب يسجل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 496097.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 8818، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 483363.