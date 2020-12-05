المغرب تسجل 4118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 4118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 48 حالة وفاة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 376 ألفا و738. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 327 ألفا و693 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 6184 حالة وفاة .