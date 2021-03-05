ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية لتصل إلى 3937028 حالة.وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 105001 حالة، فيما تعافى نحو 3512473 حالة من الفيروس.