هولندا تسجل 8798 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 8798 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة تشهدها البلاد منذ يناير.وتوقع المعهد الوطني للصحة استمرار الزيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال أبريل حتى في ظل إجراءات العزل العام المفروضة حاليا في البلاد والتي تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة والخاصة.