هولندا تسجل 25 وفاة و7740 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هولندا 25 حالة وفاة و 7740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16395 حالة وفاة و 1228730 إصابةً بالفيروس التاجي.