لبنان تسجل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات إلى 146520 إصابة. وأشارت الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 101417 حالةً، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1200 حالةً بعد تسجيل عشر حالات وفاة.