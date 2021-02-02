لبنان تسجل 2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 81 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها ليبلغ 305842 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 3226 وفاةً.

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