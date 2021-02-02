الأردن تسجل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 329194 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 316442 حالة شفاء بعد تسجيل 978 حالة، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4334 حالة.