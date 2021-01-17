لبنان تسجل 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 252812 إصابةً. وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 153038، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1906 حالة بعد تسجيل 40 حالة وفاة .