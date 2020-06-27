استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني بين الفلسطينيين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي الأعلى في يوم واحد، إضافة لتسجيل حالة وفاة بالفيروس.وأضافت الكيلة في بيان، أن الوفاة الجديدة بفيروس كورونا تعود لشابة مقدسية من راس العامود، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.وأوضحت الوزيرة أن من بين الإصابات الجديدة اليوم 199 في محافظة الخليل.وعادت الإصابات للظهور في بيت لحم التي سجلت أول ظهور للفيروس في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تسجيل 33 حالة اليوم.وقالت الكيلة إن هناك 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان على أجهزة التنفس الإصطناعي.

وأضافت أن إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي ارتفع إلى 2053 منها 1427 نشطة.وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية في مكتبه برام الله إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، بالإضافة الى اغلاق المناطق المصابة.وقال بيان صادر عن مكتبه إنه "تم اصدار تعليمات لكافة الجهات المعنية لفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين وعدم الملتزمين بتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة حول الوقاية والحد من انتشار كورونا.وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.