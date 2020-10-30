إسبانيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد زادت بواقع 25595 حالة بموجب حصيلة يوم الجمعة. ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى مليون و185678 حالة.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 239 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35878، حسب الوزارة. وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتبارا من يوم الأحد مما سمح بفرض حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.