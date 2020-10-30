سجلت بريطانيا يوم الجمعة، 24405 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير. وكانت بيانات الحكومة قد أظهرت رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، مما يشير إلى النسق الاتصاعدي لعدد الإصابات في الأيام الأخيرة. وسجلت بريطانيا أيضا 274 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية. ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1882 حالات.