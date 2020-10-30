روسيا تسجل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا و355 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية
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روسيا تسجل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا و355 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

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العرب اليوم - روسيا تسجل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا و355 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

فيروس كورونا
موسكو _ العرب اليوم

أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا و355 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الجمعة، إن 14519 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و200560 شخصا حتى الآن. وتوفي في روسيا جراء الإصابة بفيروس كورونا 27656 شخصا حتى اليوم، وبلغت حصيلة الإصابات مليون و599976 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وتعد حصيلة الإصابات، التي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة، الأكبر منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد . هذا ومن المنتظر أن تبدأ عمليات التلقيح الشاملة ضد فيروس كورونا في روسيا، قبل نهاية الشهر المقبل، في انتظار إنتاج المراكز الروسية المختصة كميات من اللقاح تكون قادرة على الاستجابة للحاجة المحلية.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

 

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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روسيا تسجل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا و355 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية روسيا تسجل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا و355 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية



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