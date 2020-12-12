لبنان تسجل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 145245 . وأوضحت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 99513، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1190 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.