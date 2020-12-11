لبنان تسجل 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 143705 . وأوضحت الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 97647، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1182 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة .