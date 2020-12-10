لبنان تسجل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 142187 إصابةً وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 95737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1170 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.