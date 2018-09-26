وزاره الصحه تحذر من مضاد حيوي مغشوس

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، تحذيرات من دواء مضاد حيوي «سيرفيفلوكس 500» لعلاج عدوى الأنف والأذن والحنجرة.

وأشارت وزارة الصحة، في تحذيرها الأربعاء، إلى أن الدواء المتداول مغشوش، ويحتوي على مواد كيميائية ضارة، وغير تابعة للشركة المنتجة، حيث يمكن التفريق بين العبوة الأصلية والمغشوشة، بأن العلبة الأصلية محفور عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وكذلك السعر، بخلاف العبوات المغشوشة مطبوع عليها السعر والإنتاج والانتهاء دون حفر.

وناشدت الصحة كافة الصيدليات بضرورة تسليم العبوات المغشوشة بمحضر رسمي، وعدم بيعها حرصا على سلامة المواطنين.