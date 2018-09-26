وزاره الصحه تحذر من مضاد حيوي مغشوس

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، تحذيرات من دواء مضاد حيوي «سيرفيفلوكس 500» لعلاج عدوى الأنف والأذن والحنجرة.
وأشارت وزارة الصحة، في تحذيرها الأربعاء، إلى أن الدواء المتداول مغشوش، ويحتوي على مواد كيميائية ضارة، وغير تابعة للشركة المنتجة، حيث يمكن التفريق بين العبوة الأصلية والمغشوشة، بأن العلبة الأصلية محفور عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وكذلك السعر، بخلاف العبوات المغشوشة مطبوع عليها السعر والإنتاج والانتهاء دون حفر.
وناشدت الصحة كافة الصيدليات بضرورة تسليم العبوات المغشوشة بمحضر رسمي، وعدم بيعها حرصا على سلامة المواطنين.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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