لوكسمبورغ تسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 41900 حالةً. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم إلى أنها سجلت ثمانية حالات وفاة جديدة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 410 وفيات.