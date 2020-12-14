تسجيل 2362 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2362 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 440787 حالة، منها 47236 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 1719 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 384719 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفًا أنه سجّل 36 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8832 حالة وفاة.