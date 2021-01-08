ألمانيا تسجل 31849 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 31849 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و1188 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.866.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 38.795 حالة وفاة .