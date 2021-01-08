تسجيل 2435 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 497510 حالات، منها 33124 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3313 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 453828 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان. وأضاف أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10558 حالة وفاة.