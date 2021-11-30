منظمة الصحة العالمية ترى أن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار أوميكرون لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر
آخر تحديث GMT22:23:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

منظمة الصحة العالمية ترى أن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار أوميكرون لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر

العرب اليوم -

العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية ترى أن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار أوميكرون لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر

جنيف _ العرب اليوم

منظمة الصحة العالمية ترى أن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار أوميكرون لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

منظمة الصحة العالمية ترى أن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار أوميكرون لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر منظمة الصحة العالمية ترى أن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار أوميكرون لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر



أخبار ذات صلة

GMT 07:00 2021 الثلاثاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون"
العرب اليوم - اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون"

GMT 07:16 2021 الأحد ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد في إيطاليا وألمانيا
العرب اليوم - تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد في إيطاليا وألمانيا

GMT 14:39 2021 السبت ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا "أوميكرون" في بريطانيا
العرب اليوم - اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا "أوميكرون" في بريطانيا

GMT 14:44 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى
العرب اليوم - إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى

GMT 09:23 2021 الجمعة ,23 إبريل / نيسان

الصحة الألمانية تؤكد أن لقاح جونسون آند جونسون آمن وأعراضه الجانبية نادرة جدا
العرب اليوم - الصحة الألمانية تؤكد أن لقاح جونسون آند جونسون آمن وأعراضه الجانبية نادرة جدا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

شذى حسون تحبس الأنفاس بإطلالة كلاسيكية في كليبها الجديد

بغداد - العرب اليوم

طرحت النجمة العراقية، شذى حسون، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خليني أحس"، عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، إذ استطاعت أن تحبس الأنفاس بإطلالتها الكلاسيكية التي ظهرت فيها بالحليب.وارتدت حسون فستاناً أخضر تعود موضته لعصر الأربعينات مع تسريحة شعر تتناسب مع هذه الحقبة الزمنية، ما أضفى عليها المزيد من الجاذبية والجمال. ونال هذا الكليب إعجاب عدد كبير من متابعيها على "السوشيال ميديا"، موضحين أنها استطاعت أن تغير جلدها تماماً، ونجحت بالفعل في تقديم عمل ولون مختلفين تماماً عن بقية أعمالها، مطالبين بالاستمرار في تقديم مثل هذه الأعمال. وتقول في مطلع الأغنية: "لمن احجي ويا نفسي يعني ارد احجي وياك.. يالكلشي بروحي يهواك اني اوصلك.. انت نجمي بس احساس الحب شي مهم واصنع ثورة بالغرام.. يالون الدنيا ما ملك وارد اكلك ماتشبه اي واحد ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:40 2021 الإثنين ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار مكياج جذاب وخفيف من وحي النجمات
العرب اليوم - أفكار مكياج جذاب وخفيف من وحي النجمات

GMT 09:31 2021 الثلاثاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

وجهات سياحية في الشارقة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي
العرب اليوم - وجهات سياحية في الشارقة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

GMT 09:50 2021 الإثنين ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

ديكور عيد الميلاد في منزلك من وحي ستيفاني صليبا
العرب اليوم - ديكور عيد الميلاد في منزلك من وحي ستيفاني صليبا

GMT 18:31 2021 الثلاثاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

ميشال عون يُحذّر من إنفجار أمني في لبنان
العرب اليوم - ميشال عون يُحذّر من إنفجار أمني في لبنان

GMT 03:05 2021 الثلاثاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

عماد الدين أديب ينال جائزة "شخصية العام الإعلامية"
العرب اليوم - عماد الدين أديب ينال جائزة "شخصية العام الإعلامية"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:27 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً
العرب اليوم - يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً

GMT 02:58 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة
العرب اليوم - تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 12:33 2017 الأربعاء ,18 كانون الثاني / يناير

الأم الحقيقية لابنة أنجلينا جولي بالتبني تطلب سماع صوتها
العرب اليوم - الأم الحقيقية لابنة أنجلينا جولي بالتبني تطلب سماع صوتها

GMT 10:02 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

اكتشفي طول الطفل الطبيعي مند الولادة وحتى عمر السنة
العرب اليوم - اكتشفي طول الطفل الطبيعي مند الولادة وحتى عمر السنة

GMT 16:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك
العرب اليوم - تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك

GMT 11:22 2020 الإثنين ,10 شباط / فبراير

ناشطة بيئية تثير قلق شركات الطيران الأميركية
العرب اليوم - ناشطة بيئية تثير قلق شركات الطيران الأميركية

GMT 05:28 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

أليساندرا أمبروسيو أنيقة خلال حضورها حفلة فانيتي فير
العرب اليوم - أليساندرا أمبروسيو أنيقة خلال حضورها حفلة فانيتي فير

GMT 09:01 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالة رائعة للمحجبات بفساتين من اللون الأبيض خلال 2018
العرب اليوم - إطلالة رائعة للمحجبات بفساتين من اللون الأبيض خلال 2018

GMT 06:42 2018 الأحد ,18 شباط / فبراير

6 أنواع من السراويل تحتاجها كل امرأة في خزانة ملابسها
العرب اليوم - 6 أنواع من السراويل تحتاجها كل امرأة في خزانة ملابسها

GMT 20:07 2015 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

فوائد القمح " النخالة" لمرضى السكري
العرب اليوم - فوائد القمح " النخالة" لمرضى السكري

GMT 04:57 2015 الخميس ,16 تموز / يوليو

الأندية الإماراتية تستعد للموسم المقبل بالمزيد من التعاقدات
العرب اليوم - الأندية الإماراتية تستعد للموسم المقبل بالمزيد من التعاقدات

GMT 22:22 2017 السبت ,15 تموز / يوليو

محمد بن نايف الأمير الإنسان
العرب اليوم - محمد بن نايف الأمير الإنسان

GMT 16:47 2016 الأحد ,27 آذار/ مارس

دمشق القديمة تزخر بالبيوت العربية  والمطاعم وسوق الحميدية وضريح صلاح الدين
العرب اليوم - دمشق القديمة تزخر بالبيوت العربية  والمطاعم وسوق الحميدية وضريح صلاح الدين

GMT 10:33 2021 الإثنين ,24 أيار / مايو

أفضل تطبيقات جوجل درايف لتحسين العمل الجماعي
العرب اليوم - أفضل تطبيقات جوجل درايف لتحسين العمل الجماعي

GMT 04:34 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

"بي إم دبليو" تنطلق بدراجتها النارية الجديدة تعرّف على مواصفاتها
العرب اليوم - "بي إم دبليو" تنطلق بدراجتها النارية الجديدة تعرّف على مواصفاتها

GMT 07:40 2020 السبت ,30 أيار / مايو

وزير المال السعودي يؤكد أن إعادة فتح الأنشطة يُحسن أداء الاقتصاد
العرب اليوم - وزير المال السعودي يؤكد أن إعادة فتح الأنشطة يُحسن أداء الاقتصاد

GMT 15:01 2019 السبت ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

كاف يعلق على هزيمة الأهلي من النجم الساحلي بـ دوري أبطال إفريقيا
العرب اليوم - كاف يعلق على هزيمة الأهلي من النجم الساحلي بـ دوري أبطال إفريقيا

GMT 00:03 2019 الثلاثاء ,14 أيار / مايو

بسمة وهبة تؤكَّد أنَّها تدفع ضريبة نجاح برنامج "شيخ الحارة"
العرب اليوم - بسمة وهبة تؤكَّد أنَّها تدفع ضريبة نجاح برنامج "شيخ الحارة"

GMT 04:20 2019 الجمعة ,03 أيار / مايو

فتح الهاتف بـ"البصمات والخدود" أحدث تقنيات "آيفون"
العرب اليوم - فتح الهاتف بـ"البصمات والخدود" أحدث تقنيات "آيفون"

GMT 21:29 2019 الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر

تألّقي بمجوهرات "Fiorever" من "بولغري" لإطلالة مُميّزة وجذّابة
العرب اليوم - تألّقي بمجوهرات "Fiorever" من "بولغري" لإطلالة مُميّزة وجذّابة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab