تسجيل 234 وفاة و18139 إصابة جديدة بكورونا في الهند
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تسجيل 234 وفاة و18139 إصابة جديدة بكورونا في الهند

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العرب اليوم - تسجيل 234 وفاة و18139 إصابة جديدة بكورونا في الهند

فيروس كورونا
نيودلهي ـ العرب اليوم

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18139 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و234 وفاة . وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.413.417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.570 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.037.398 حالة .

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تسجيل 234 وفاة و18139 إصابة جديدة بكورونا في الهند تسجيل 234 وفاة و18139 إصابة جديدة بكورونا في الهند



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