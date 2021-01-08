تسجيل 234 وفاة و18139 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18139 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و234 وفاة . وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.413.417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.570 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.037.398 حالة .