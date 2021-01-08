روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3355794 إصابة. وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجل 454 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 60911 حالة.