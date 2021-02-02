الإمارات تسجّل 3,310 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3,310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 309,649 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 866 وفاة، مشيرة إلى شفاء 3,791 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 285,201 حالة.