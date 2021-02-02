134685 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بالسلطنة وصلت إلى 134685 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1532 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 127054 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر94 %. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 90 والمنومين في العناية المركزة 26 منومًا.