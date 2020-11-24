الحكومة الإسرائيلية تبحث سبل توزيع لقاحات كورونا

عقدت لجنة مواجهة فيروس كورونا في مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا خصص للبحث في فعالية وسلامة لقاحات فيروس كورونا وسبل توزيعها على السكان وقال الخبير بوزارة الصحة أوري فاينشتاين لأعضاء الحكومة الإسرائيلية إنه "لم يتم الكشف عن بيانات السلامة بشكل كامل بعد... ما إذا كان لقاح "موديرنا" أو "فايزر" يمنعان الإصابة بالفيروس، لا نعرف حتى الآن" ولفت إلى أنه "في غضون أسابيع ستصبح البيانات علنية ووفقا لذلك سنعرف من يمكن أن يأخذ اللقاح" بدوره، أكد رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية زئيف فيلدمان "أهمية الشفافية وتزويد الجمهور بالمعلومات الكافية في ما يتعلق باللقاحات وسلامتها".

المصدر: "i24news"