الأردن يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء
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الأردن يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء

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العرب اليوم - الأردن يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء

برنامج التطعيم ضد "كوفيد-19"
عمّان _ العرب اليوم

قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، اليوم السبت، إن برنامج التطعيم ضد "كوفيد-19" سيبدأ يوم الأربعاءوكشف الوزير عن وصول أولى شحنات لقاح "سينوفارم" الصيني منتصف ليلة السبت، ولقاح "فايزر" ليلة الاثنين.وقال إن "البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 305959 حالة، والوفيات إلى 4009 حالات.

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الأردن يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء الأردن يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء



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