29398 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت السلطات الصحية في الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 29398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في الهند إلى 9.8 ملايين حالة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم، أنها سجلت 414 وفاة جديدة لتصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142186 حالة.