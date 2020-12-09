الهند تسجل 32080 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الهند اليوم تسجيل 402 حالة وفاة و32080 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 141360 شخصا فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 9735850 حالة.