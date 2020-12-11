ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و323 ألفًا و845 إصابة. وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ 55 ألفًا و265 حالة.