المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 2647 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2647 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 412 ألفا و393. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 6854 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 372 ألفا و725، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 32 ألفا و814 حالة.