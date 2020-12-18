تسجيل 2972 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 451494 حالة، منها 42478 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 3261 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 399852 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، فيما سجلت 84 وفاةً ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9164 وفاة.