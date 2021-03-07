المغرب تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 486223 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت ست وفيات بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8682، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 472240 حالةً.