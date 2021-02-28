المغرب تسجل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 483654.

وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت ثماني حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8623، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 469046.