الإمارات تسجل 3 وفيات و2180 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن رصدها 3 وفيات و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد 19 في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 465,939، والوفيات إلى 1,502 حالة.

كما أشارت الصحة الإماراتية إلى تعافي 2,321 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 450,111 حالة.