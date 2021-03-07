الإمارات تسجل 2613 حالة إيجابية جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة
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الإمارات تسجل 2613 حالة إيجابية جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة

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العرب اليوم - الإمارات تسجل 2613 حالة إيجابية جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة

وزارة الصحة الإماراتية
أبو ظبي - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بواقع 12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة منذ بدء تفشي إلى 1322 حالة.

كذلك سجلت وزارة الصحة 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 410849 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت الوزارة إن 1587 شخصا تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، وبذلك يكون مجموع المتعافين من الفيروس 392792 شخصا.

وأجرت السلطات الصحية في الإمارات 234763 فحصا خلال الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

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الإمارات تسجل 2613 حالة إيجابية جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة الإمارات تسجل 2613 حالة إيجابية جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة



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