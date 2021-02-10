الصحة الإماراتية تسجل 3539 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 3539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 336 ألفًا و142 حالة. ‎وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 956 وفاة، بالإضافة إلى تعافي 2993 حالة ، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 316 ألفًا و53 حالة.