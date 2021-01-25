بلغ عدد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى العالم أكثر من 98.77 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و123 ألفا و 871 حالة وفاة وفق إحصاء لـ" رويترز ". وأظهر الإحصاء أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.