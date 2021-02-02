الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصينُ 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89594 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوَفَيَات عند 4635 وفاة.