الصين تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد

أعلنت الهيئة الصحية الصينية عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة وأوضحت الهيئة أن هذا العدد يمثل انخفاضا حادا بعدد الإصابات، بعد تسجيل 92 إصابة في اليوم السابق. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 89564، في حين توقف عدد الوفيات عند 4636.