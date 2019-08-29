وجدت دراسة جديدة أجرتها كلية Baylor للطب، أن مقدار الطعام الذي نتناوله في طفولتنا يمكن أن يتنبأ بعمرنا.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تتغذى بشراهة في الصغر، أظهرت تغيرات وراثية مرتبطة بالشيخوخة قبل الأوان، مقارنة بالفئران التي تناولت كميات معتدلة من الطعام، في أولى مراحل حياتها.

وتحدث الأنواع هذه نفسها من التغييرات لدى البشر، الذين يصابون بداء السكري النوع 2.

ومع استمرار انتشار وباء السمنة، يعتقد معدو الدراسة أن بحثهم يوضح كيف أن الإفراط في تناول الطعام، حتى في الأيام الأولى من حياتنا، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وبالتالي تدهور الصحة في وقت مبكر من الحياة.