منظمة الصحة لا نهاية لوباء «كورونا» قبل اختفاء الفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، إن بعض الدول تشهد «زيادات طفيفة» في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام، مؤكدة أن على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في مقر الأمم المتحدة بجنيف: «في ما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة، نعم نرى هذا في دول بكل أنحاء العالم. لا أتحدث عن أوروبا على وجه الخصوص عندما أقول إنه عند تخفيف إجراءات العزل

العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى... لا لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجوداً بأي مكان في العالم».

وطالبت هاريس المحتجين في الولايات المتحدة باتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة عند التجمع، بحسب وكالة «رويترز».