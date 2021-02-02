مصر تسجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و44 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 166492 حالةً من ضمنهم 130107 حالة تم شفاؤها، و9360 حالة وفاة.