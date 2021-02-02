البرازيل تسجل 24591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 24591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 595 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس في البلاد بلغ 9229322 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 225099 حالة وفاة.