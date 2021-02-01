ارتفاع وفيات كورونا لأكثر من 225 ألفا في البرازيل الاثنين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين تسجيل 24591 إصابة جديدة بكوفيد-19 و595 وفاة بالفيروس.وسجلت البرازيل في المجمل 9 ملايين و229322 إصابة بكوفيد-19 و225099 حالة وفاة.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.