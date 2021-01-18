5 علامات صامتة تظهر تأثير كورونا على قلبك منها الإرهاق المزمن

كشفت الدراسات العلمية منذ بداية وباء فيروس كورونا أنه ليس مرضاً تنفسياً فحسب بل أنه يمكن أن يكون لعدوى كوفيد 19 تأثير سلبي على الجسم كله، بما في ذلك القلب، وحوالي 78% من المتعافين من كورونا لا يزالون يعانون من علامات مضاعفات القلب، بحسب الأبحاث، في هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات على تأثير فيروس كورونا على قلبك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

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بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب، يمكن أن يؤدي كورونا أيضًا إلى زيادة خطر الوفاة، حيث وجدت دراسة أجرتها China CDC Weekly أن 22 ٪ من المرضى الذين ماتوا بسبب كورونا يعانون من مشاكل في القلب.

علامات تأثير كورونا على قلبك



هناك أدلة قوية تشير إلى أنه بالنسبة للمشكلة التي غالبًا ما تحدث بصمت، يمكن أن تنشأ مشاكل القلب في الأيام الأولى من الإصابة ، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وبالتالي، في أوقات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، من المهم بشكل مضاعف الاهتمام بصحة قلبك واكتشاف العلامات المبكرة

فيما يلي 5 علامات صامتة تدل على أن عدوى كورونا قد تنتشر إلى قلبك:

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الإرهاق الشديد

غالبًا ما يتم الإبلاغ عن أعراض التعب والإرهاق الحاد وألم الصدر بين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بأضرار في القلب بعد كورونا.

عندما يعمل قلبك وقتًا إضافيًا لتنظيم تدفق الدم، فقد يتعب حرفياً ويجعلك تشعر بالإرهاق وتعاني من ضربات قلب سريعة وغير منتظمة هذه واحدة من أولى العلامات التحذيرية لمشاكل القلب إذا كنت تعاني من التعب المزمن وتعاني من عدم انتظام ضربات القلب، فاستشر الطبيب للحصول على المشورة.

التهاب القلب



في الوقت الحالي، يعد التهاب عضلة القلب من المضاعفات القلبية الشائعة والمخيفة المرتبطة بكورونا.

يمكن أن يحدث التهاب عضلة القلب بسبب الإصابة المباشرة بالفيروس على القلب، أو بسبب عاصفة خلوية يمكن أن تجعل الجسم يهاجم الخلايا السليمة بطريقة خاطئة.

مع التهاب القلب وأي مشاكل ذات صلة ، تضعف عضلات القلب ، مما يؤدي إلى تضخم العضو وتعطيل تدفق الدم يمكن أن يتسبب ذلك في انخفاض مستويات ضغط الدم بشكل غير متوقع والتسبب في تراكم السوائل أيضًا.

يمكن أن يؤدي الضغط المفرط في الرئتين أو القلب أيضًا إلى فشل القلب وبالتالي ، يجب ألا يكون المرء محفوفًا بالمخاطر أثناء التعافي أو بعده.

نقص الأكسجين

إحدى المضاعفات الشائعة عندما يمنع الفيروس تدفق الدم المؤكسج في الجسم.

يمكن أن يؤدي أي اضطراب في تدفق الدم إلى حدوث جلطات وزيادة الالتهاب ما يصعب على القلب أداء وظيفته.

عدم انتظام ضربات القلب، الشعور بالارتباك ، مشاكل الكلام ، التعرق الغزير كلها علامات على قصور القلب التي تحتاج إلى عناية طبية فورية.

آلام الصدر

ألم الصدر ، كعرض من الأعراض، هو شيء مرتبط بتدهور وظائف الرئة وضيق التنفس وكذلك تلف القلب.

في حالة كورونا يمكن أن يؤدي تكاثر الفيروس وانتشاره إلى حرمان الأعضاء الحيوية ، مثل القلب من الدم المؤكسج الصحي، مما قد يؤدي إلى تلف عضلات القلب والتسبب في ألم الصدر أو الذبحة الصدرية.

يعتبر ألم الصدر أيضًا من أولى علامات النوبة القلبية يمكن أن يكون الأمر مزعجًا، تشعر وكأنك تعاني من ضغط أو شد بألم حول صدرك ورقبتك.

في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي ألم الصدر الشديد النابض وتقلب معدل ضربات القلب أيضًا إلى نوبات الإغماء.

متلازمة تسارع القلب



يعتقد بعض الباحثين أن مرضى كورونا وخاصة ذوى الأعراض الطويلة ، قد يتعرضون إلى متلازمة تسارع القلب الانتصابي الوضعي.

يمكن أن يتجلى تسارع القلب أيضًا في أعراض مثل الدوخة ، وانخفاض الدورة الدموية ، ويسبب خفقان القلب ، وخفة الرأس ، وضعف المناعة ، والتي تعتبر جميعها علامات مبكرة على مشاكل القلب.