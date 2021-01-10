18645 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند 18645 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و201 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارةُ الصحة الهندية اليوم أنّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.450.284 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 150.999 وفاة.