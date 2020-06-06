سَجلت جهة مراكش أسفي 31 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بالفيروس من 1393 إلى 1424 حالة.

واستنادا إلى نشرة المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالجهة، الجمعة، فحالات الشفاء ظلت مستقرة مقارنة مع حصيلة الـ24 ساعة الماضية، بنسبة 89 في المائة، بما مجموعه 1266 حالة.

ويتوزع إجمالي المتعافين بالجهة على عمالة مراكش بـ951 حالة، وأقاليم الرحامنة بـ231 حالة، والحوز بـ50 حالة، وشيشاوة بـ24 حالة. كما تماثل للشفاء بإقليمي قلعة السراغنة والصويرة 4 أشخاص، مع تسجيل 5 حالات شفاء بإقليم آسفي.

وأفادت معطيات المديرية، أن نسبة الحالات التي تخضع للعلاج على صعيد الجهة، خلال هذه الفترة، بلغت 7.4 في المائة، أي ما معدله 106 حالات بمراكش، في الوقت الذي تعافت فيه الأقاليم السبعة بالجهة تماما من الوباء.

وبخصوص حصيلة الوفيات بالجهة عينها، فقد تميزت بالاستقرار في 52 حالة (بنسبة 3.7 في المائة)، تتوزع على عمالة مراكش بـ44 حالة، وإقليمي الحوزبـ3 حالات، والرحامنة بحالتين، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة.

ووفق بيانات النشرة الجهوية للصحة، فالحالات المستبعدة بالجهة ارتفع عددها، خلال الفترة عينها، من 25113 إلى 26862 حالة.